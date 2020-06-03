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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: ‘Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz’

: ‘Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz’

, ve 'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketine katılımını değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: ‘Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz’
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Bakan Albayrak, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz" dedi.

Bakan albayrak kamu katılım finans kuruluşlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınına karşı normalleşme sürecinde hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiklerini belirterek, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun" dedi. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın ortak açıklamasıyla duyurulan yeni finansman paketlerini değerlendirdi.

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