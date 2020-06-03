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Haberler Ekonomi Hazine ve ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bankaların genel müdürleriyle görüştü

Hazine ve ve Maliye Bakanı bankaların genel müdürleriyle görüştü

Hazine ve ve Maliye Bakanı , bazı müdürleri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Hazine ve ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bankaların genel müdürleriyle görüştü

03.06.2020, 19:10

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle Bakanlıkta toplantı yaptı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile Kovid-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."




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