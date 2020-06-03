İş dünyasının acı kaybı! Süleyman Toplusoy vefat etti

Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden iş insanı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 3 kızı bulunan Toplusoy, İpek Toplusoy ile evliydi. Dün sabah kendini kötü hisseden Süleyman Toplusoy, özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede kalbi duran Toplusoy, ameliyata alınarak kalbine pil takıldı. Ancak Toplusoy kurtarılamadı.