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İş dünyasının acı kaybı! vefat etti

İş dünyasının acı kaybı! Süleyman Toplusoy vefat etti
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden iş insanı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 3 kızı bulunan Toplusoy, İpek Toplusoy ile evliydi. Dün sabah kendini kötü hisseden Süleyman Toplusoy, özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede kalbi duran Toplusoy, ameliyata alınarak kalbine pil takıldı. Ancak Toplusoy kurtarılamadı.

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