Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden iş insanı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 3 kızı bulunan Toplusoy, İpek Toplusoy ile evliydi. Dün sabah kendini kötü hisseden Süleyman Toplusoy, özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede kalbi duran Toplusoy, ameliyata alınarak kalbine pil takıldı. Ancak Toplusoy kurtarılamadı.
İş dünyasının acı kaybı! Süleyman Toplusoy vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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