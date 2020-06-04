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Haberler Ekonomi Bez maske ihracatında hedef 100 milyon dolar

Bez maske ihracatında hedef 100 milyon dolar

Bez maske ihracatında hedef 100 milyon dolar
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Kovid-19 salgını sürecinde yoğun çalışan Türk tekstilcileri, bez maske ihracatı için vites yükseltti. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, "Yeni dönemde ilk hedefimiz 100 milyon dolarlık bez maske ihracatı. Bu rakama da ulaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu süreçte Uzak Doğu ülkelerinden normal siparişlerin gitmesi zorlaşacak" dedi. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve bez maske ihraç eden firmanın yönetim kurulu başkanı Toygar Narbay da, "Birçok firmanın Çin'deki siparişlerini kaydırmak için girişimlerde bulunduklarını, araştırma yaptıklarını biliyoruz. Alternatiflerin başında da Türkiye geliyor" ifadelerini kullandı.

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