Buharkent’e büyük yatırımlar kazandırdık

Aydın Buharkent'e kazandırdığı fabrika yatırımlarıyla dikkat çeken AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Biz polemik değil hizmet üretiyoruz, farkımız bu" dedi. Temeli atılan ve yaklaşık 150 milyon liraya kurulacak süt ürünleri tesisinin inşaatını, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kaan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kaan ve Hakan Kaan ile Başkan Erol ziyaret etti. Erol, "Seval Kablo'ya ait kablo fabrikası ile Kaanlar Süt Ürünleri şirketine ait en büyük peynir üretim tesisini Buharkent'e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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