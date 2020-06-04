Enflasyon tek haneye inecek

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1.36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5.53 oldu. Merkez Bankası, bu yılki enflasyon tahminini yüzde 7.4 olarak belirlerken, analistler yılın ikinci yarısında tek hanenin görüleceğini vurguladı.

ANA HARCAMA GRUPLARI

ANA harcama gruplarında, mayısta aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.85 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Bu grubu yüzde 3.30 ile ulaştırma, yüzde 1.92 ile çeşitli mal ve hizmetler takip etti. Ana harcama grupları itibarıyla mayıs ayında azalış gösteren ana grup olmadı. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 21.41 ile alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubunda görüldü.

EN ÇOK SİVRİ BİBER DÜŞTÜ

Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 2.98 ile haberleşme, yüzde 3.74 ile eğlence ve kültür, yüzde 6.69 ile ulaştırma ve yüzde 7.68 ile giyim ve ayakkabı oldu. Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 40.87 ile çilekte gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 51.37 ile sivri biber oldu.