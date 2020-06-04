‘Mavi tatil’e yoğun talep

En pahalı tatil olarak bilinen ve yüzbinlerce liralık guletlerle yapılan mavi yolculuk, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle geçmiş yıllara göre olağanüstü talep görüyor. Haftalık fiyatları büyüklüğüne, konforuna ve kamara sayısına göre 10 ile 50 bin lira arasında değişen bir haftalık mavi yolculuk, sosyal temassız tatil isteyenlerin ilk tercihi oldu.

EN İZOLE TATİL YATTA

Yat firması sahibi Barış Kaya, para iadeli satış yaptıklarını, futbolcular ve dizi oyuncuları da dahil olmak üzere yoğun rezervasyon aldıklarını söyledi. Sosyal temassız tatil isteyenlerin önceliği haline gelen mavi yolculuk, korona virüs tedbirlerinden dolayı bu yıl tatilcilerin gözdesi haline geldi. Deniz Ticaret Odası (DTO) Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan ve Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, en izole tatilin teknede tatil olduğunu ve bu yüzden büyük rağbet gördüğünü söyledi. Arıkan, "Bu yıl yerli turist açısından yat turizmi iyi olacak. Herkes aile turlarını tercih edecek. Toplu bir otelde kalmaktansa izole bir şekilde tatil yapmayı tercih edecekler" derken, DTO Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç de, "Hayat tekneye sığar" sloganıyla hizmet vermek istediklerini ifade etti. Dinç, iç pazardan rezervasyon taleplerinin gelmeye başladığını açıkladı.





GÜVENLİ VE KONFORLU HİZMET VERİYORUZ

Yatlarda tatilin güvenli ve konforlu olması nedeniyle aralarında ünlü sanatçılar ve futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişinin rezervasyon yaptırdığını vurgulayan Kaya, şunları söyledi: "Boyları 20 ile 40 metre arasında değişen guletlerle misafirlerimize en iyi hizmeti vermek için hazırız. Yatların günlük kiraları kabin sayısı ve hizmete göre 4 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Mavi tatil en az bir hafta sürüyor. Misafirler her sabah başka bir koyda uyanıyorlar, günde bir kaç farklı koyda denize girebiliyorlar. Tam izole tatil yaptıkları gibi Ege'nin eşsiz koylarının da tadını çıkarıyorlar."





5 YILDIZLI OTEL GİBİ

Muğla kıyılarında guletlerle mavi yolculuk hizmeti veren Albatros Yatçılık sahibi Barış Kaya, talebin yoğun olduğunu açıkladı. Mavi yolculuğun 5 yıldızlı bir otelden daha konforlu ve güvenli tatil sunduğunu kaydeden Kaya, "Kasım, aralık ve ocak aylarında yabancılar rezervasyon yaptırıyordu. Bu yıl salgından dolayı yerli tatilci rezervasyon yaptırıyor. Rezervasyonları iadeli yapıyoruz. Yani salgından dolayı tekrar yasaklar uygulanırsa müşterilerimiz paralarını geri alabilecek" dedi. Yatçılar Birliği'nin bir ilaç firmasıyla anlaştığını anlatan Kaya, "Yatlar uzman ekipler tarafından sürekli ilaçlanacak ve temizlenecek. Guletlerde kullanım alanı geniş olduğu için kapasite azaltılmasına gidilmedi" görüşünü dile getirdi.

Adem ÜLKER