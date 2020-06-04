Yastık altındaki altınları ve dövizi bozdurma zamanı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan süper avantajlı krediler sektörlerde bayram coşkusu yaratırken, konut ve otomotiv almak isteyen yüzbinlerce vatandaşın peşinat olarak yatırmak için yastık altındaki altın ve dövizlerini bozdurması bekleniyor. Yeni Asır Yazarı Faruk Erdem, "Zaten köpük oluşan dolar ve altın fiyatlarının avantajlı kredileri kullanmak isteyen vatandaşların talebiyle düşüşe geçmesi olasılığı güçlendi" dedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi uygulamaya konulurken altın ve döviz piyasası da hareketlenecek. Konut almak isteyenler için vade seçeneği 15 yıla kadar uzatıldı. Ancak imkanı olanlar bu avantajlı koşullarda daha kısa vadede borçlanabilecek ve ödemelerini daha kısa sürede bitirecek.

DÜŞÜŞ GÖZLEMLENECEK

Yeni Asır Yazarı Erdem, "Daha çok vatandaşın bu desteklerden faydalanması için konutta bazı sınırlamalar getirildi. Buna göre 3 büyük ilde 750 bin liradan daha fazla kredi alınamayacak. Konutta peşinat yüzde 10'a düşürüldüğü için de 830 bin liralık bir ev alındığında 83 bin lira peşin verilip 747 bin liralık kredi kullanılabilecek. İşte bu alımları yapması için vatandaşların gerekli peşinatları yatırmaları gerekiyor. Bir çok vatandaş yastık altındaki altın ve dövizi ile bankadaki dolar hesabını bozdurup bu tür kredili yatırımlara yönelecek. Bu yönelme ile birlikte döviz ve altın fiyatlarında belirli bir düşüş gözlemlenecek" dedi.

Fatih ŞENDİL