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Haberler Ekonomi 40 ülkeye bayram havası uçak seferi başlıyor

40 ülkeye bayram havası uçak seferi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haziran ayında kademeli olarak, 40 ayrı ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığı müjdesini verdi.

40 ülkeye bayram havası uçak seferi başlıyor
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, "10 Haziran itibariyle, KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan, 15 Haziran itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya ve Tacikistan'a uçuşlar başlatılacak" bilgisini verdi.

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