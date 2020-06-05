40 ülkeye bayram havası uçak seferi başlıyor

Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, "10 Haziran itibariyle, KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan, 15 Haziran itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya ve Tacikistan'a uçuşlar başlatılacak" bilgisini verdi.