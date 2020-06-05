Habur ve Gürbulak gümrük kapıları açıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurdu. Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: "Kovid-19 ile mücadelede tüm dünyada bulaşın yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran'da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamalar kaldırılmıştır. Ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan "temassız ticaret" uygulamasına da son verilecektir."