Son dakika haberi... İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen buluşmada neler konuşulacağına ilişkin A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak geçtiğimiz günlerde banka genel müdürleri ile de bir toplantı yapmış ve sonrasında "COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." açıklamasında bulunmuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İstanbul'da kritik toplantı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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