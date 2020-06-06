“Bu tarihi fırsatı bir daha bulamayabiliriz”

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, gayrimenkul ve diğer sektörlere yönelik verilen kredi desteğini değerlendirdi. Devletin önderliğinde başlayan normalleşme sürecinde böyle bir can suyunun tüm sektörleri tetikleyeceğini vurgulayan Durbakayım, uygulanan konut kredi faiz oranları ve ödeme planlarının bugüne kadar sunulan en iyi avantajları bir arada barındırdığını kaydetti. Faiz oranlarının, özellikle inşaat maliyetleri daha uygun olan projeler için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ifade eden Durbakayım, "Bu uygulama inşaat sektöründe finansmanın doğru adrese yönlendirilmesini sağlayacak. Birinci el konutlar için ekstra faiz avantajının olmasını da artı bir değer olarak görüyoruz" dedi. Nazmi Durbakayım, kredi miktarının belirlenmesinde inşaatların yoğun olduğu şehirlere göre ayarlama yapılmasının çok doğru olduğuna dikkat çekerek, bunun da bankaların açıkladığı kredi paketinin her yönüyle düşünüldüğünü gösterdiğini söyledi. KDV ve harç gibi dolaylı teşviklerin de bu tarihi fırsatı taçlandırabileceğinin altını çizen Durbakayım, "Devletin yaktığı kıvılcımı, aleve dönüştürmek için özel bankalar ve firmaların da destek vereceğini düşünüyoruz. Bu faizleri daha da indirir" dedi.





'KAYBI TELAFİ EDERİZ'

Durbakayım, şunları söyledi: "Atılan bu adımla birlikte konut satışlarında kaybettiğimiz ilk 5 aylık kaybın telafi edileceğini öngörüyor ve yılsonunu büyüyen bir pazar olarak tamamlamayı umuyoruz."