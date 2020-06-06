Kızı için yaptığı şekersiz helvalara sipariş yağıyor

Aydınlı girişimci Duygu Sandıklılı Coşğun, 4 yaşındaki kızının sağlıklı beslenmesi için şekersiz helva üretti. Türkiye'de ilk olan şekersiz helvayla kendine özgü yeni bir ürün oluşturan Coşğun (38), girişimcilik başarısıyla da hemcinslerine örnek oldu. Siparişleri yetiştirmekte güçlük yaşayan Coşğun, helvaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Efeler'de dedesine ait işletmeyi yöneten Bilkent Üniversitesi mezunu Coşğun, "Elma konsantresiyle tadı helvaya çok benzedi. Kakao yerine de keçiboynuzu unu kullandık. Başta şeker hastaları her kesimden büyük ilgi var" dedi.

MEHMET KAVAS (ÖZEL HABER)