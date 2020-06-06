Konutta ‘düşük oranlı kredi’ fırsatçıları var

Kamu bankalarının tarihin en düşük konut kredisi kampanyası başlatması, fırsatçı mal sahibi ve gayrimenkul şirketlerini harekete geçirdi. Fırsatçılar, yoğun talep üzerine yüzde 30'lara varan oranlarda zam yaptı. Bazı fırsatçı mal sahibi, inşaatçı, müteahhit ve hatta emlakçılar, salgın nedeniyle ertelenen ve düşük faiz oranlarıyla 180 ayda uygun ödemelerle ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, faiz oranların düşürülmesiyle birlikte fırsatçıların harekete geçtiğini belirterek, "Yıllardır ev sahibi olma hayalini düşük faiz ve uzun ödeme imkanlarıyla gerçekleştirmek isteyen tüketiciler, haksız kazanç sağlamak isteyenlerle karşı karşıya kaldı." dedi. Küçük, haksız zam nedeniyle faiz indiriminin avantajının kaybolduğunu belirterek, "Bu nedenle piyasada rekabetin ve işlerliğin bozulduğu için Rekabet Kurulu bile devreye girebilir." diye konuştu