  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi THY, EUROCONTROL bölgesindeki en büyük operatör oldu

, bölgesindeki en büyük operatör oldu

(), normalleşme sürecinde kademeli olarak yeniden başlatılan 359 iç hat seferi ile dünya uluslararası operasyonlarla bölgesindeki en büyük operatör oldu.

THY, EUROCONTROL bölgesindeki en büyük operatör oldu

06.06.2020, 15:10

Türk Hava Yolları 1 Haziran tarihinde iç hat uçuşlarına başladı. THY'de normalleşme sürecinde kademeli olarak yeniden başlatılan 359 iç hat seferi ile dünya uluslararası operasyonlarla EUROCONTROL bölgesindeki en büyük operatör oldu.

SAĞLIK DENETÇİLERİ UÇUŞ BOYUNCA HİZMET VERİYOR
Seyahat kısıtlamasının kalkması ile Türk Hava Yolları (THY) 1 Haziran'dan itibaren yeniden yolcularına hizmet vermeye başladı. Havacılık sektörünün göz bebeği THY, korona önlemleri ile hijyen şartlarını üst seviyeye çıkardı. Her uçakta sağlık denetçileri gibi çalışan hijyen uzmanı kabin memurları görev yapıyor. Hijyen uzmanı kabin memur uçuş boyunca yolcuların maske kullanımını takip ediyor. THY uçakları her uçuş öncesi ise dezenfekte ediliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY, EUROCONTROL bölgesindeki en büyük operatör oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA