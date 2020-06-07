Özel sektörü bıraktılar 3 yıldır çiftçilik yapıyorlar

Uşak'ta özel sektördeki işlerini bırakıp devletten aldıkları hibe desteğiyle örtü altı yetiştiriciliğine başlayan çift, 2 bin 700 metrekare alanda üretim yapıyor. Ekmeklerini topraktan çıkarmanın mutluluğunu yaşayan çift, ürünlerden ise yılda ortalama 40 ton verim alıyor.



SERAMIZ BOŞ KALMAZ

Kılcan köyünde yaşayan Şükran Çetin (38) ve Mustafa Çetin (43), 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 2016 yılında aldıkları 30 bin lira hibe desteğiyle çiftçiliğe başladı. Başta 500 metrekarelik alanda başladıkları işlerini, her yıl aldıkları desteklerle genişleten çift, şu an ise 2 bin 700 metrekare alanda üretim yapıyor. Seralarında domates, salatalık, biber, marul ve çeşitli ürünler yetiştiren çift, kent pazarlarına ürün gönderiyor. Daha önce muhasebeci olduğunu kaydeden Şükran Çetin, şimdi ise ekmeklerini topraktan çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Çetin, şunları söyledi: "Toprakla hiçbir alakamız yoktu. Genç çiftçiye hibe desteği olduğunu duyduk, başvurduk. 30 bin lira hibe desteği verildi. İşimizden memnunuz, toprakla uğraşmak çok güzel." Aldıkları destekle hayatlarının değiştiğini kaydeden İsmail Çetin ise "Eşimin vasıtasıyla seracılık işine girdik. Allah devletimizden razı olsun. Yılda 12 ton salatalık, 15 ile 20 ton domates, 7 ton ise biber yetiştiriyoruz. Bitkilerimiz bizim çocuğumuz" diye konuştu.

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