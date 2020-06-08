‘Zarar eden çiftçimiz yok’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, korona virüs salgını ile mücadelede tarım ve gıda sektörünün çok önemli bir sınav verdiğini söyledi. Bu süreçte tüketiciye marketlerden istediği ürünü istediği zaman alacağı güveninin aşılandığını kaydeden Pakdemirli, "Sadece geçen yıl tarım sektörü yüzde 26 büyüdü" dedi. "Çiftçimizin moralini bozmaya kimsenin hakkı yok. Onlar üretime odaklanmalı. Her gün birileri 'yandı, bitti, kül oldu' derse olmaz" diyen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

SAHADA MEMNUNİYET VAR

"Tarımda ürün fiyatları çok speküle ediliyor. Limon fiyatı artsa tüketici, fiyat düşse 'üretici yandı bitti' oluyor. Etinden sütünden, bakliyat, hububatından, sebzesinden, meyvesinden hiçbirinde 'benim ürünüm yerde kaldı, zarar ediyorum' diyen çiftçimiz, üreticimiz, besicimiz yok. Cumhurbaşkanımıza 'üreticiyle ilgili bir sıkıntı' var dediğimizde 'aman gidin halledin' diyor. Çiftçisine, üreticisine bu kadar destek veren zihniyete rağmen Türkiye'de yalan kolay satıyor. Bugün hiçbir üründe zarar eden hiçbir çiftçimiz yoktur. Sahada memnuniyet var."



GDO'SUZ, SAĞLIKLI ÜRÜN ÜRETİYORUZ

Pandemide ihracatı artan tek sektörün tarım olduğunu belirten Pakdemirli, "Türkiye GDO'suz sağlıklı üretim yapan bir ülke. Herkes sağlıklı ürüne yöneliyor" dedi. Bu nedenle bunun daha çok paraya dönüştürülebileceğini kaydeden Pakdemirli, "Avrupalının altı ayda yerinden kalkamayacağı yerde, Türk insanı elinde bir avuç toprakla kalkar. Diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye daha hızlı toparlanacak" ifadelerini kullandı.



GIDADA FİYATLAR DÜŞECEK

Bakan Pakdemirli, torba yasa ile sözleşmeli tarıma ilişkin yeni düzenlemeler yapacaklarını söyledi. Pakdemirli, "Sözleşmeli satışın yüzde 5-10'unu dijital tarım platformuna taşımayı düşünüyoruz. Bunu yaptığımızda fiyat dalgalanmaları engellenecek. Örneğin zincir mağaza ile üretici, 10 ay için kontrat yapacak" dedi.

Hazal ATEŞ