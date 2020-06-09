Albayrak, Twitter hesabından, Merkez Bankası tarafından başlatılan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "İthalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak. İlk aşamada Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi, istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli Türk lirası cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, kredileri dün itibarıyla yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.

İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak. https://t.co/jYUtG1TlHM — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 8, 2020

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama