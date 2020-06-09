  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak

400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı , ithalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ettiklerini bildirerek, "Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki '' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak." ifadesini kullandı.

400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Albayrak, Twitter hesabından, Merkez Bankası tarafından başlatılan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "İthalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak. İlk aşamada Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi, istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli Türk lirası cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, kredileri dün itibarıyla yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA