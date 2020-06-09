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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır

Hazine ve : ile mutabakata varılmıştır

Son dakika... Hazine ve devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda yabancı merkezi saklama kuruluşu ile mutabakata vardı. Euroclear Bank saklama özelliğiyle yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası, dolar, avro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır

09.06.2020, 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,09:50

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile iş birliği yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DİBS'lere takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varıldığı belirtilerek, "Euroclear Bank saklama özelliğiyle yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası, dolar, avro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır." ifadesine yer verildi.

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