Lüks Bugatti, 18.5 milyondan satıldı

Türkiye tarihinin en düşük faizli konut ve otomobil kredileri piyasaları canlandırırken, lüks tüketim sektöründeki rakamlar da büyük ilgi çekiyor. Sahibinden. com satış sitesinde 18 milyon 500 bin lira fiyatla satışa sunulan Bugatti Chirion marka otomobil dikkatleri üzerine toplamış durumda.

EN PAHALI MODEL

Sitenin en pahalı araçları arasında yer alan 18 milyon 500 bin liralık otodan Türkiye'ye iki tane getirildiği, birinin satıldığı diğerinin ise alıcısını beklediği öğrenildi.

HERKES BAKIYOR

Lüks aracı İstanbul'da bir işadamının satın aldığı, ancak kimliğinin gizli tutulduğu ifade edildi. İkinci lüks Bugatti için de arayanlar olduğu ve aracın en geç bu ay içinde satılmasının beklendiği öğrenildi. 8 bin motor gücündeki araçla ilgili firma bilgi vermezken, sitedeki fotoğrafları bol bol tıklanıyor.





92 OTOMOBİL ALINABİLİYOR

Lüks ötesi Bugatti marka araçla ortalama 200 bin liradan 92 adet araç almak mümkün. 500 bin liralık ortalama bir daireden ise 37 adet alınabiliyor.

Fatih ŞENDİL