Savaş uçakları alıcılarını bekliyor

Dünyanın birçok ülkesinde, 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana çeşitli savaşlarda ya da askeri amaçlarla kullanılan jet uçakları, internet siteleri üzerinden satışa çıkarıldı. Uçaklar arasında 1980 yılı üretimi F16 savaş uçağı ile 1986 üretimi Rusların ünlü MIG 29 avcı uçağı ve 1959 yılında üretilen F4 Phantom uçağı da bulunuyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede kullanılan uçaklardan F16 avcı uçağı 8,5 milyon dolar, F4 Phantom 3 milyon 250 bin dolar, MIG 29 ise 4 milyon 650 bin dolar fiyatla müşteri bekliyor. Satışa sunulan MIG 21'in fiyatı ise sadece 40 bin dolar.