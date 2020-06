2 bin 500 sosyal konutu yakında teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Kurum, 2023 Türkiye'si için çalıştıklarını belirterek, "Manisa'mız her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasında olmuştur. Vefalıdır, vefasını her seçimde göstermiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılında daha güçlü bir Türkiye için, daha güçlü bir Manisa için birlikte çalışacağız" diye konuştu. Kırkağaç ve Akhisar'da depremde evleri hasar gören vatandaşlar için kalıcı konutları üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Kurum, Manisa'da 2 bin 500 sosyal konutu projelendirip, kuralarını çektiklerini ve yakın zamanda hak sahiplerine teslim edeceklerini ifade etti. Kurum, hemen hemen Manisa'nın her ilçesine millet bahçesi yapacaklarını açıkladı. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ziyarette Bakan Kurum'a mesir macunu sepeti ve kiraz hediye etti.

CÜNEYT HASÇELİK