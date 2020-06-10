İşten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaştığı istihdam kalkanı düzenlemesi kapsamında işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılıyor. Düzenleme kapsamında işten çıkarmaları durduran yasanın yürürlük süresi 30 Eylül'e kadar uzatılacak. Pandemi döneminde milyonlarca çalışanı işini korumaya alan kısa çalışma ödeneği de yeni bir modelle sürdürülecek. Normal çalışmaya dönen işletmelere işçiler için doğrudan destek sağlanacak, 50 yaş üstüne esnek iş imkanı sağlanacak.

ÖZEL TEŞVİKLER GELİYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma reform niteliğinde değişiklikler içeriyor. Hükümetin yakın dönemde gündemine aldığı yapısal reformlardan Türkiye'nin istihdam kalkanı ile esnek çalışma ödeneğinde yeni modele geçilecek. İşyerlerindeki kısa çalışmanın sona ermesi halinde tam zamanlı olarak geri dönen işçiler için işverenlere üç ay süreyle prim desteği sağlanacak. Böylece işverenlerin prim yükü azaltılarak maliyetleri de aşağı çekilecek.

SİGORTA YAPTIRANA

İşverene istihdamı koruması karşılığında özel teşvikler verilecek. İstihdam kalkanı düzenlemesi ile kayıt dışı çalışanların sigortalarının yapılması koşuluyla yeni destekler sağlanacak. Yeni istihdama da ücret desteği verilecek. 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arasında sigortalı ya da kayıt dışı olarak çalışırken işten çıkarılmış olanlarla halen kayıtdışı çalışanlar, fiilen çalıştırılırsa ücret desteği verilecek. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanacak olan destek, günlük 57 lira 63 kuruş, aylık bin 752 lira olarak öngörülüyor. Cumhurbaşkanı 30 Haziran 2021'e kadar üçer aylık dönemler halinde uzatabilecek.

BİN 177 LİRA DESTEK

Kayıtdışı çalışırken işsiz kalanlara ise işten çıkarma yasağı süresince bin 177 lira nakit ücret desteği verilecek. Bu destekten yararlananların primini devlet ödeyecek. Destekten yararlanan kayıtdışı çalışanlar nedeniyle işverenlere idari para cezası uygulanmayacak.



ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANA GÜNLÜK 39 LİRA ÖDENECEK

SALGIN ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak. Düzenleme kapsamında işten çıkarmaları durduran yasanın yürürlük süresi 30 Eylül'e kadar uzatılacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. İşten çıkarma yasağı süresince ücretsiz izne çıkarılanlara günlük 39 lira 24 kuruş, aylık bin 177 lira ödeme yapılmaya devam edilecek.



50 YAŞA İŞ İMKÂNI

İstihdam kalkanı kapsamında 25 yaşını doldurmayan, 50 yaşın üstünde çalışanların kolay istihdam edilmesi için bir takım teşvikler devreye girecek. Genç istihdamı teşvik edecek, esnek çalışmayı arzu edilen düzeyde ilk kez hayata geçirecek düzenlemeler yer alacak. Mevcut uygulamada 50 yaş üzeri iş bulmakta zorlanırken bu yaş grubunun esnek çalışmasına imkan sağlanacak.

HAZAL ATEŞ