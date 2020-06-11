  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi THY'den ABD'ye özel sefer

'den 'ye özel sefer

Koronavirüs salgını sürecinde yurt dışındaki binlerce Türk vatandaşının tahliye edilmesini sağlayan , 'de kalan vatandaşlar için 'a özel bir sefer düzenledi.

THY'den ABD'ye özel sefer

11.06.2020, 08:56

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'nın (THY) Los Angeles'tan düzenlediği özel seferle yurda doğru yola çıktı.

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların durdurulmasının ardından ABD'de kalan Türkler için THY tarafından özel seferler düzenlenmeye devam ediyor.

Yerel saatle 16.00'da gerçekleştirilen 4906 sayılı uçağa binişlerinden önce çok sayıda yolcu, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ile Türk bayrağı açtı.

Uçağın tamamen dolduğu bildirilen özel uçuş öncesinde Kovid-19 salgınına karşı tüm yolcular sağlık kontrolünden geçirildi.

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan'da Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmişti.

Ayrıca 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta Miami'den ve son olarak 3 Haziran'da yine Chicago'dan özel seferler yapılmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY'den ABD'ye özel sefer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA