Afetzede çiftçiye 780 milyon lira tazminat

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl içinde meydana gelen doğal afetlerden zarar gören üreticilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödeneceğini açıkladı. Pakdemirli, "Bu yıl afetler nedeniyle 57 ilde, 163 bin 850 üreticiye ait 4 milyon 328 bin 685 dekar alan etkilendi. Bu afetlerin büyük bölümü mayıs ayında oldu. Tarım sigortası kapsamında olan afetlerle ilgili TARSİM tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda muallak hasarlar dahil 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek" dedi. Pakdemirli, ödemelerin ekspertiz çalışmalarının bitirilmesinden hemen sonra yapılacağını söyledi.

SICAK DA KAPSAMDA

Mayısta ani sıcaklık değişimleri nedeniyle Akdeniz ve Ege'de turunçgil, zeytin ve bağ üretim alanlarında küçük meyve dökümlerinde artış meydana geldiğini belirten Pakdemirli, "Aşırı sıcak zararı tarım sigortaları kapsamında bulunmuyor. gelen talepleri dikkate alarak önümüzdeki yıl itibarıyla narenciyede sıcaklık zararının TARSİM kapsamına alınması için çalışma başlattık" dedi.