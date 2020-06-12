İzmir’den ev al taksite 25 ay sonra başla

Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sektörünün önde gelen iki güçlü markası Teknik Yapı - Halk GYO kalitesiyle sunulan Evora İzmir projesi, yeni bir dönemece girdi. Emlak Konut GYO'nun başlattığı 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyasındaki tüm fırsatlar, Evora İzmir projesiyle İzmir'in kalbi Alsancak'ta yer almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Kampanyaya göre projeden daire almak isteyenler, yüzde 10 indirim avantajıyla birlikte satış ofisine girecek. Beğendikleri daireyi seçenler sadece yüzde 5 peşinat ödeyecek. İzmir'in kalbinde, Kordon'un yanı başında alınan konutların taksit ödemeleri üçüncü yıldan itibaren başlayacak. Taksit ödemeleri ise 180 aya varan vade ve düşük vade oranlarıyla belirlenecek. Peşinatın yüzde 15'lik kısmı ise 24.'üncü ayda ara ödeme olarak yapılacak.

KARMA BİR KONSEPT BULUNUYOR

Evora İzmir, yaklaşık 47 bin metrekare alan üzerinde 210 bin metrekarelik inşaat alanına sahip karma bir konseptten meydana geliyor. Projede 510 tane 1+1, 174 tane 2+1, 250 tane 3+1, 74 tane 4+1 ve 14 tane de 5+1 konut ve home ofis bulunuyor. Proje 121 odalı otel, 500 kişilik tiyatro ve performans salonu, 485 kişilik çok amaçlı konferans salonu, sanat galerisi, 1.407 adet kapalı otopark, cami ve ticari üniteleri de kapsayan toplam 1063 adet bağımsız bölümden oluşuyor. Projenin en büyük özelliklerinden biri de toplamda 18 bin 800 metrekare büyüklüğünde yeşil alanlarının 3 ayrı noktadan proje ile iç içe yer alması.