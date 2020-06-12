Otel ve restoranların güvenli turizm yarışı

Dünyanın ve Avrupa'nın en çok tercih edilen destinasyonlarına sahip Türkiye'de, turizm ile yeme-içme sektörü "güvenli turizmi" belgelemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid- 19) mücadele sürecinde, turistik tesislerin güvenli ve hijyen olduğunu gösteren ve dünyada ilk olan Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu turistlere "güvenli konaklama ve yeme - içme" mesajı veriyor. Turistik tesislerin güvenli ve hijyen olduğunu belgeleyen Sağlıklı Turizm Sertifikasyonunu şu ana kadar 48 otel ve 9 restoran almaya hak kazandı. Sertifikayı işletmelere 11 uluslararası akreditasyon firması veriyor.