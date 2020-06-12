Umut Durbakayım: ‘Yeni normale uygun projeler’

İzmirlilerin Alsancak'a gelmesi için iki önemli sebep olduğunu söyleyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, "Evora İzmir, Alsancak'ı doya doya yaşamayı vadediyor. Bununla birlikte çok önemli bir kampanyaya ev sahipliği yaparak, hem yaşam hem de yatırım fırsatı sunuyor" dedi. Türkiye'nin tüm dünyayı etkisi altına alan Covid- 19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Umut Durbakayım, "Pandemi süreciyle ön plana çıkan geniş daire konsepti Evora İzmir'de de kendini gösterecek. Proje kapsamındaki büyük daire sayısı, projenin yüzde 40 civarında olacak. Giriş çıkışları tamamen bağımsız olarak tasarlanan ve 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan bloklar, projedeki otel, kültür ve sanat yerleşkesinin hemen yanı başında yer alacak" dedi.