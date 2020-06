Lüks otellerde tehlikeli kokteyl

Tarım Bakanlığı, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve ürünleri, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, et ve et ürünleri, takviye edici gıdalar ile süt ve süt ürünlerinde taklit-tağşiş yapan firmaları kamuoyuna açıkladı. Buna göre, bir parti arıcılık ürünü, 4 parti alkolsüz içecek, 28 parti alkollü içecek, 4 parti baharat, 2 parti çay ürünü ifşa edildi. Listede, 34 parti bitkisel yağ, 5 parti çikolata, 18 parti et ve et ürünü, 33 parti süt ve süt ürünü ile 7 parti takviye edici gıda yer aldı. Denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat (baş eti, taşlık), kanatlı eti, at ve eşek eti tespit edildi. At ve eşek eti tespit edilen 2 firma da İstanbul'da çıkarken, Bağcılar'da bulunan Tantunimm adlı işletmeye ait pişmiş et tantuni ve dana köftesinde at ve eşek etine rastlandı. Kağıthane'de yer alan Kervan Saray Sofrası'nda satılan çiğ tavuk dönerde de aynı şekilde at eti tespit edildi.

BAHARAT VE ÇAYDA BOYA

Kamuoyuyla paylaşılan alkollü içeceklerde kozmetikte kullanılan alkollere sonradan ilave edilen tersiyer butil alkol (TBA) tespit edildi. Halk sağlığı açısından tehdit oluşturan TBA'nın İstanbul'da bazı likör, rakı ve vodka imalatında kullanıldığı tespit edildi. Bazı lüks otellerdeki içkilerde kozmetikte kullanılan alkolün bulunduğu belirlendi. Ayrıca kimi ürünlerde ise dışarıdan etil alkol ilavesi yapıldığı belirlendi. Alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Balda fruktoz ve glukoz saptandı. Kırmızı ve pul biber ile siyah çayda gıda boyası olduğu anlaşılırken, çikolatalar, enerji içeceği, takviye edici gıdalar ve kahvede de ilaç etken maddesi bulundu. Süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ, jelatin, nişasta ve harici yağ çıktığı görüldü.



LİSTEDE YER ALAN FIRMALAR

İkram Turizm, Patika Turizm, Halis Çelik Kulübü, Volim, Coctail Mojito, Coctail Sek on the Black, Coctail Cosmopolitan, Coctail Pinacolode, 14.4 Shot, Ali Yelyetmez İçecek, NY Verde, VIP Ortadoğu, Hasan Yağmur biber, Bahçeci Baharat, Reis Onbaşı pul biber, Noor Asia, Tirebolu Çaysan, Topçuoğlu Tarım, Ege Temmuz Gıda, Akhisar Anatolia, Özışıl Gıda, Karagöz Ticaret, Anadolu Kristal Gıda, Aver Gıda, Doruk Gıda, Karakoçlar Et, Çapan Et, Hatipoğlu Gıda, İtimat Et, Dağlayan Pide, Marmara Pide, Saklı Et, Kuytu Kebap, Şehzade Restoran, Onur Pide, Halk Kebap, Mutena Gıda, Diltat Gıda, Altınkaya Et, Bircan Sucukları, Tantunimm, Kervan Sofrası, Emek Süt, Ataçınar İnkaya, Çeşme Süt, Sağlam Ticaret, Işılda Süt, VIP Gıda, Karakaya Süt, Öztadım Süt, Oba Süt, Yeğenler Süt, Ofsüt, 61 Şahin Mandra, Sütkan Gıda, Gonca Gıda, Birmar Market, Doğa Şarküteri, Şeferoğlu Gıda, Çakır Ticaret, Erdal Yurtsever, Karagöz, Terme Süt, Market 24, Cora Bakkal, Sesli Ticaret, Mavi Köşe, Ahmet Civelek, Sütsa, Emre Süt, Kayabey Süt, Otağ Süt, Snm, Anadolu Kristal, Bada Gıda, Doruk Gıda, Arı Damlası.

BARIŞ ŞİMŞEK