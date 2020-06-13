Yerli domatesler zorlu testlerden geçiriliyor

Şanlıurfa'daki GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'nde (GAPTAEM), yerli domatesler sıcağa ve hastalıklara karşı zorlu testlerden geçirilerek ıslah ediliyor. Ürün verimliliği ve çeşitliliğine katkı sunmak amacıyla faaliyet yürüten GAPTAEM yeni yerli domates çeşitleri geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. GAPTAEM Müdürü İbrahim Hail Çetiner, "Amacımız hastalıklara, zararlılara, sıcaklığa ve tuzluluğa karşı dayanıklı yerli domates çeşitlerinden yeni çeşitler elde edip tescil ederek, çiftçilerimizin hizmetine, tarıma, ülke ekonomisine katkı sunmak. Ürün çeşitliliğini ve kalitesini artırmak" dedi.