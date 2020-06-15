Fuarlar kraliçesi

Fuarlar şehri İzmir'in başarılı kadın fuarcısı Gül Ceylan'ın genç girişimcilere ilham verecek bir hikayesi var. Ceylan, Konya'nın Akşehir ilçesinde dört çocuklu bir ailede 1974 yılında dünyaya geldi. Henüz 16 yaşındayken anne babası ayrılan Ceylan, karşısına çıkan her zorluğu aşarak İzmir'e geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatları Bölümü'nde öğrenim gören Ceylan, çeşitli ajanslarda grafik tasarımcı olarak çalıştı. 1996 yılında fuarcılık sektörüne geçiş yaptı. 2010 yılında da GL Platform Fuarcılık'ı kurdu. O tarihten bu yana pek çok şehirde, tarım, hayvancılık ve turizm alanında çok sayıda başarılı fuara imza atarak adını sektöre altın harflerle yazdırdı.

HEDEFLERİNE ULAŞTI

Türkiye'de bir ilke imza atan Ceylan, canlı hayvanların da sergilendiği tarım ve hayvancılık fuarlarını hayata geçirdi. Son olarak Fuarİzmir'de turizm sektörünün buluşma noktası HORECA Fair'i gerçekleştiren Ceylan, başarı öyküsünü Yeni Asır ile paylaştı. Ceylan, hem kendi işinin patronu oldu, hem birçok kişiye istihdam sağladı, hem de düzenlediği fuarlarla ülke ve kent ekonomisine katma değer kazandırdı. Genç yaşta yaşadığı zorluklara rağmen azmi sayesinde grafik başta olmak üzere bütün ideal ve hedeflerine ulaştığını söyleyen Gül Ceylan, "Genç girişimciler bilsinler ki hiç bir başarı kolay elde edilmiyor. Kesinlikle başaracaklarına inansınlar ve kendilerine güvensinler. Bu inanç ve azim olmazsa, başarı da olmuyor. Ben genç yaşta geldiğim İzmir'de, bir kadın olarak tüm hedeflerime ulaştım. Hem aileme maddi yönden destek oldum, hem kendi şirketimi kurdum. 11'i çekirdek kadro olmak üzere, 60'ın üzerinde kişiye istihdam olanağı sağlamak, şehrime ülkeme faydalı olmak beni çok mutlu ediyor" dedi.

Gül Ceylan, grafik tasarımcısı olarak girdiği iş yaşamında azmiyle kısa sürede fuarcılıkta yükseldi

EKONOMİNİN DİNAMOSU

İzmir'de faaliyet gösterirken Türkiye'nin dört bir yanında fuarlar düzenlediğini anlatan Ceylan, "Farklı sektörlerde gerçekleştirdiğimiz fuarlarla ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyoruz. İzmir de düzenlediğimiz Horeca Fair Türk turizmi için bir buluşma noktası haline geldi. Ayrıca Türk tarım ve hayvancılık ile yem sektörünün de nabzını tutuyoruz. Burdur, Uşak ve Sakarya Tarım ve Hayvancılık Fuarları ile bunu gerçekleştiriyoruz. Fuarcılık ülke ekonomisinin en önemli dinamiklerinden biridir. Ben fuarların sayısını artırmanın yanı sıra, her birini uluslararası ve geniş katılımlı hale getirmeyi önemsiyorum. Bu anlamda sadece fuar şirketlerinin değil, şehrin önde gelen kurumlarının da fuarlara katkı koyması gerekiyor" dedi.



ZORLUKLARI BİR BİR AŞTI

Annesi ve kardeşleriyle geldiği İzmir'de zorlukları bir bir aşan başarılı girişimci Ceylan, üniversitede öğrenim görürken çalışmaya başlamasının kendisine büyük deneyim kazandırdığını söyledi. Öyle ki mezun olana kadar birçok markanın kurumsallaşmasını sağladı. Ceylan'ın fuarcılık sektöründeki ilk organizasyonu "1. Aydın Sanayi ve Ticaret Fuarı" oldu. Bu fuarda büyük bir başarı elde eden Ceylan, 1997'de Bay Yayıncılık adıyla bir yayınevi kurdu. 2001 yılında ulusal ve uluslararası fuarlar düzenleyen bir kurumun yöneticisi olarak fuarcılık çalışmalarını sürdürdü. Girişimci Gül Ceylan, 2005 yılında da otomotiv endüstrisinde etkinlik gösteren bir firmanın sahibiyle ortak olarak Arena Uluslararası Fuarcılık Şirketi'ni kurdu.



BAŞARISINI PERÇİNLEDİ

Arena Fuarcılık'ın Antalya ofisini hizmete açtıktan sonra Ceylan, reklamcılıktaki birikimini değerlendirmek amacıyla Arna Medya ajansını kurdu. Arna Medya'yı, deneyimli kadrosuyla kısa sürede entegre pazarlama iletişiminin tüm enstrümanlarını ustalıkla kullanan bir kurum haline getirdi. Ulusal ve uluslararası fuarlara imza atan Arena Fuarcılık'ın iş yükünü hafifletmek amacıyla Arena Tur turizm şirketini de Arena Grup bünyesinde faaliyete geçirdi. Ceylan, GL Platform Fuarcılık'ı kurarak başarısını perçinledi.

ŞENOL KANTÜRK