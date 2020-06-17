25 yaşında 15 ülkeye ihracat

İzmir'de genç kadın girişimci Cansen Kırıkkaya (25), kurduğu örme ve dokuma ürünler üreten tekstil firmasıyla aralarında Almanya, İsveç, İngiltere, Estonya'nın da bulunduğu 15 ülkeye ihracata başladı. Şirketinde kadın istihdamına da büyük önem veren Kırıkkaya "Hedefim tüm dünyaya ürünlerimi göndermek ve dünyada hatrı sayılır bir Türk markası yaratmak" dedi.

TEKSTİLDE İHTİYAÇ VAR

Aileden tekstilci olan Cansen Kırıkkaya, Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikten mezun olduktan sonra bir süre müşteri temsilciliği yaptı. Kırıkkaya, Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) sitesinde 4 katlı bir dükkanda tekstil imalatı ve ihracatına başladı. Kırıkkaya, " Kadın olduğum için küçücük meselelerde bile çeşitli zorluklar yaşadım ama azmimi hiç bir zaman kaybetmedim. Giremezsin dedikleri yerlere girdim. Kadınların yapamayacağı iş yok" ifadelerini kullandı. Kendi koleksiyonunu oluşturmayı planladığını ifade eden Kırıkkaya, "Kadınların gücüne her zaman inandım. Tekstilde onlara daha fazla ihtiyaç var. Kadınlar tuttuğunu koparır. Bu nedenle işyerimde çalışanların % 90'ı kadın. Şu anda 10 kişi çalışıyoruz ama bu sayıyı artıracağız. İstihdamda önceliğimiz kadın" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR