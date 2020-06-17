Algı peşindeler

Yeni Asır Yazarı Faruk Erdem, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne (TES) ilişkin bazı kesimlerin algı yaratmaya çalıştığını söyledi. Erdem, Hazine ve Maliye ile Aile Çalışma Bakanlıklarının üzerinde çalıştığı TES'e ilişkin önemli ayrıntıları Yeni Asır'a anlattı. TES'e tabi çalışan kişinin, yaşı geldiğinde SGK'den emekli olacağını, 60 yaşına geldiğinde sistemden de aynı anda ikinci emekli aylığı alacağını vurgulayan Erdem, "Bu yeni sistem tamamen çalışanın lehine olacak. Ancak birileri bir bardak suda fırtına kopararak manipülasyon yapıp algı peşinde koşuyor" dedi. Tüm çalışanların öncelikle Karma Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine dahil olacağını, sonra dileyen çalışanların isteğe bağlı sisteme geçiş yapabileceğini ifade eden Faruk Erdem şunları anlattı: "Mevcut durumda çalışan istifa ettiğinde yüzde 8,33'lük kıdem hakkının tümü yanarken, Karma Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminde bireysel fon hesabındaki yüzde 3'lük hakkı saklı kalacak. İşveren payının ödenmemesi ihtimaline karşı emeklilik şirketlerine prim alacaklarını sigorta ettirme zorunluluğu getirilecek. Tamamlayıcı emeklilik yaşı 60 olarak belirlendi fakat emekli olmak için herhangi bir süre şartı bulunmuyor, her çalışan emeklilik yaşını doldurduğunda hesabındaki birikime hak kazanmış olacak."



TÜM ÇALIŞANLARIN HAKLARI KORUNACAK

Sistem 1 Ocak 2022 itibarıyla başlayacak ve tüm özel sektör çalışanları yeni sisteme girecek. Kapsamdaki tüm çalışanlar karma TES'e dahil olacak.



■ Tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin hakları aynı şekilde korunacak. Çalışanın bu tarihten önceki çalışma sürelerine ilişkin kıdem tazminatına ilişkin hakları güvenceye alınarak karma TES'e geçiş yapılacak. Dolayısıyla 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan, geçmiş kıdem tazminatını alabilecek.



■ Çalışanların karma TES'e geçmeden önceki kıdem tazminatı hakkı da saklı olacağından herhangi bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Çalışan emeklilik yaşı geldiğinde SGK'den emekli olacak, ayrıca 60 yaşına geldiğinde TES kapsamında ikinci emekli aylığını alacak. Birikmiş kıdem tazminatına ilişkin hiçbir yeni düzenleme yapılmayacak.

Fatih ŞENDİL