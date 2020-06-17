Günlüğündeki 18 yıllık hayalini gerçekleştirdi

Manisa Soma'da yaşayan Şenay Özel (33), 18 yıl önce günlüğüne yazdığı çiçekçilik hayaliyle ilgili notunu, evinin bahçesine kurduğu serada gerçekleştirdi. Özel, şimdi tüm Türkiye'den internet üzerinden çiçek siparişi alıyor. Özel'in Çerkez Hamidiye Mahallesi'ndeki serasında kaktüs ve diğer çiçek türleri bulunuyor.



Kaktüsün inatçı bir bitki olarak tanındığını, kendisinin de inatçı bir kişiliği olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti: "Benim için tutkuydu ama bu sayede girişimci oldum, mesleğim oldu. Bu bitki sayesinde Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Tarım Bölümü'nde okumaya başladım. Kaktüs ve sukulentler özellikle doğum günleri, yeni doğumlar ve düğünlerde hediyelik olarak tercih ediliyor. Satışların çoğunu sosyal medya ve e-ticaret siteleri üzerinden yapıyorum" dedi.