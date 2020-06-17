Yeni işyeri açanlara devletten süper destek

Yeni girişimcileri özendirmek için destekler artırıldı. Yeni işyeri açacak olanlara devlet teşvikli hibe destekleri veya düşük faizli ve faizsiz kredi olanakları sağlanıyor. 2020 yılında kendi işini kurmak isteyenlere Kosgeb tarafından hibe desteği veriliyor. Bunun yanı sıra SGK ve Bağ-Kur desteği de sağlanmakta olup vergi muafiyeti imkanı da sunuluyor. 2020 yılında yeni işyeri açacak olan girişimcilere vergi ve prim desteği olarak 1 sene boyunca 10 bin 592 TL prim desteği sağlanacağı belirtildi. Aynı zamanda 3 yıl boyunca vergiden istisna olacaklarına da dikkat çekildi. İş kurmak için devlet destekleri verildiği gibi Halkbank, Ziraat Bankası gibi kamu ve özel bankaları tarafından işyeri açma kredisi de veriliyor. İşyeri açmak isteyen gençlerin devlet desteğinden yararlanabilmeleri için 31 Aralık 2020'ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

YAPILMASI GEREKENLER

İşyeri kurmak için ilk olarak sermaye edinmek gerekiyor. Bunun için kredi çekmek ya da Kosgeb desteklerinden faydalanmak mümkün. İşyeri kuracak olan gençlere hibe desteği sağlanıyor. 2020 yılında genç girişimciler işyerlerini kurabilsinler ve işletmelerini kafalarında kurdukları plana göre en iyi şekilde devam ettirebilsinler diye vergi ve prim desteği veriliyor. 3 yıl boyunca sağlanacak olan vergi desteğinden faydalanacak olan gençlerin prim ödemeleri de 1 sene boyunca devlet tarafından karşılanıyor.

75 BİN LİRALIK KISMI

Genç girişimcilerin işletmelerini kurup faaliyete geçirdikleri tarihi takiben üç vergilendirme döneminde sağladıkları gelirin 75.000 TL'lik kısmı gelir vergisinden ayrı tutulacak. Sağlanan destek kapsamında yaklaşık 22 bin TL civarında vergi desteği sağlanmış olacak. Aynı zamanda ilk kez sigortalı olarak sayılabilecek gerçek kişi statüsündeki girişimcilerin primleri ve resmi olarak kabul edildiği tarihi takiben 1 sene süreli olarak prime esas olarak aylık 882,65 TL olarak sağlanırken bir yıllık hesaplandığında 882,65 * 12 = 10 bin 591 TL civarında bulunuyor. Yani şartları sağlayan kişilerin 10 bin 591 TL'lik prim ödemesi devlet tarafından karşılanıyor.