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Haberler Ekonomi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan TOKİ açıklaması: 1 milyonuncu konutun anahtarını Başkan Erdoğan verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklaması: 1 milyonuncu konutun anahtarını Başkan Erdoğan verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "'mizle ülkemizin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bugün TOKİ’mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan TOKİ açıklaması: 1 milyonuncu konutun anahtarını Başkan Erdoğan verecek

19.06.2020, 13:10

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'mizle ülkemizin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bugün TOKİ'mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"BAŞARIYLA TAMAMLANDIĞINDA..."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızı karşımıza alarak değil, vatandaşımızla beraber bu dönüşüm (kentsel dönüşüm) sürecini inşallah başarıyla tamamladığımızda, 81 ilimizde 83 milyon vatandaşımıza yeşilin, sosyal alanların bol olduğu, afetlere karşı güvenli, sağlam yuvalar inşa etmiş olacağız." açıklamasını yaptı.
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