İkinci el otomobilde EFT ve kapora dolandırıcılarına dikkat!

Galericiler, son günlerde hareketlenen ikinci el otomobil alım satımında dolandırıcılara karşı uyardı. İzmir'de galericilik yapan Fahri Karlık, dolandırıcıların parayı saat 17.00'den sonra EFT yöntemiyle gönderip, noterde işlem bitince para transferini iptal ettiğini söyledi.

HAYALİ ARAÇLAR

Karlık, "Vatandaş da noterde parasını aldığını beyan ettiği için, hak talep edemiyor" dedi. Galerici Ferdi Savaş, "Vatandaş hesabında parayı görmeden imza atmasın" diye konuştu.

Kapora fırsatçılarının internette hayali araçları ilana koyduklarını belirten Karlık, "Örneğin aracın bedeli 100 bin TL ama 'Ev aldığım için acil 85 bin TL'den satılık' yazıyor. Müşteri aradığı zaman 'Çok fazla arayan var, bin TL kaparo bırakın' diyor. Biner TL toplayıp hattını iptal ettiriyor. Bu oyunlara gelmeyin" diye uyardı.