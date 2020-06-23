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Haberler Ekonomi Bayram ikramiyesi 27-30 Temmuz’da

Bayram ikramiyesi ’da

Bayram ikramiyesi 27-30 Temmuz’da
Giriş Tarihi: 23.6.2020

BU yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Piyasalardaki canlanmaya destek ve kurban ihtiyaçlarının giderilmesi için ikramiyelerin bu tarihten önce ödenmesi bekleniyor. Takvimde değişiklik olmazsa, ikramiyeler en geç 27-30 Temmuz arasında emeklilerin hesabında olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gereken çalışmayı yaparız. Takvime göre çalışma sonucunda erken ödeme olabilir" demişti.

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