Kiracı esnafa nefes aldıracak düzenleme

Pandemi döneminde zor günler geçiren, başta AVM'ler olmak üzere binlerce işyerinde kiracılara nefes aldıracak yeni düzenlemeler 1 Temmuz'da yaşama geçiyor. Buna göre kiracılar işyerini başkasına devredebilecek. Sözleşme süresinden önce işyerini tahliye edenler yerine kiracı bulduğunda erken fesihten dolayı tazminat ödemekten kurtulacak. Yürürlük kazanan yeni düzenlemeyle, kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında kiracı aleyhine değişiklik yapılamayacağı; kiracıya kira bedeli ve temizlik, aidat bakım gideri gibi yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceği hüküm altına alınıyor.

DEPOZİTO ORTAK HESABI

Kiraya veren en fazla üç aylık kira bedeli talep edebilecek. Güvence bedelinin doğrudan kiraya verene ödenmesine ilişkin uygulama ortadan kalkacak. Taraflar depozitonun para olarak ödenmesini kararlaştırmış ise kiracı, kiraya verenin rızası olmadan çekilmemek şartıyla parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatıracak. İşyeri sahibi mahkeme kararıyla depozitodan kesinti yapabilecek. Kiracı, işyeri sahibinin yazılı razı olmadan kiracı ilişkisini üçüncü kişiye devredemeyecek. Ancak buna itiraz eden işyeri sahibinin haklı gerekçeler ortaya koyması gerekiyor. Aksi halde kiracının işyerini başkasına devretmesine karışamayacak. Sözleşmesini devreden kiracı, kira sözleşmesinin ihlalinden doğacak borçlardan 2 yıl boyunca devralanla birlikte sorumlu olacak.

OLAĞANÜSTÜ FESİH HAKKI

Sözleşmenin icrasını kendisi için çekilemez hale getiren nedenlerin varlığı durumunda, taraflardan birinin diğerine tazminat vermek koşuluyla kira sözleşmesini bitmeden önce feshetmek mümkün hale geli-yor. Olağanüstü fesih halinde oluşa-cak zararın tazmini hakimin takdiriy-le belirlenecek. Düzenleme, kiracıyı olağanüstü yükümlülük altına sokan bağlantılı sözleşmeyi hükümsüz sayı-yor. Kovid-19'la mücadele döne-minde 1 Mart ile 30 Haziran arasın-da ödenmeyen kiralar, sözleşmenin feshi ve tahliye nedeni sayılmayacak.

Hazal ATEŞ