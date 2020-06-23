Pasaport Pizza’dan TFL Altekma’ya destek

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi TFL Altekma, Pasaport Pizza ile sponsorluk anlaşması yaptı. Pasaport Pizza Genel Müdürlüğü'ndeki anlaşmaya firmanın Genel Müdürü Mükremin Özdemir, Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş, Basın Sözcüsü Cevat Başçı ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Gürsel katıldı. TFL Altekma, Efeler Ligi ve Kupa Volley maçlarında formasının önünde Pasaport Pizza reklamını taşıyacak. Durmuş, 145 şubesiyle Türkiye'nin en önemli markaları arasındaki Pasaport Pizza'nın desteğiyle başarılı sonuçlar alacaklarını söyledi.