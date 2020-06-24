Bakan Ersoy: Havaalanlarında Kovid-19 test merkezleri açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.

"TÜRKİYE KOVİD-19 ÖNLEMLERİ BAKIMINDAN EN GÜVENLİ ÜLKE"

Ersoy, Kovid-19 önlemleri bakımından Türkiye'nin, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilişikin, "Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var." dedi.

"TÜRKİYE, AVRUPA'DAKİ EN GÜVENLİ ÜLKELERDEN BİRİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri ama ekonomik gerekçelerle bazı süreçler geciktiriliyor. Haksız ama yapılıyor. Bizim önümüze çıkarttıkları her sorunun cevabını en doğru şekilde vererek yavaş yavaş aşıyoruz."

"HALK PLAJLARINI TÜRKİYE GENELİNE YAYACAĞIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bakanlığın işlettiği halk plajlarını Türkiye geneline yayacaklarını bildirdi.

"ÇOK HIZLI ŞEKİLDE TOPARLAYIP HEDEFE HIZLA ULAŞACAĞIZ"

Ersoy, "2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz olduğu yerde duruyor. Çok hızlı şekilde toparlayıp, bu hedefe hızla ulaşacağız."