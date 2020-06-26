İzmir’e dev sağlık yatırımı

Türkiye'nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer alan Medicana Sağlık Grubu, 30. yılına yaklaşırken İzmir'de yeni hastanesini hizmete açmaya hazırlanıyor. 110 milyon dolarlık dev yatırım ile Konak'ta hizmet vermeye hazırlanan Medicana International İzmir Hastanesi, Medicana Sağlık Grubu'nun 13. hastanesi olacak.

SGK İLE ANLAŞMALI

Bu yılın ikinci yarıından itibaren hastalarına hizmet vermeye başlayacak olan Medicana International İzmir Hastanesi, alanında uzman hekim kadrosu ile tüm tıp branşlarında faaliyet gösterecek. Toplam 222 yatak kapasiteli hastane, akıllı bina özellikleriyle, hastalarına yüksek konfor ve modern teknolojileri bir arada sunacak. Medicana International İzmir Hastanesi, Medicana Sağlık Grubu'nun diğer hastanelerinde olduğu gibi SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet gösterecek. Medicana Sağlık Grubu 2008 yılından bu yana dünyanın 164 farklı ülkesinden gelen hastalara gelişmiş sağlık hizmeti sunuyor.



YILDA 2 MİLYONDAN FAZLA HASTA KABULÜ

1992 yılından bu yana sağlık hizmeti veren Medicana Grubu; İstanbul, Ankara, Konya, Samsun, Sivas ve Bursa'da yer alan 12 hastanesi ile faaliyetlerine devam ediyor. 7000 çalışanı ile hastalarına modern tıbbın son imkânlarını sunan Medicana Grubu; yıllık 2 milyondan fazla ayakta hasta kabulü ve 385 bin'den fazla hasta yatışı ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Metin BURMALI