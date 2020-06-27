Emekliler Temmuz’da çifte bayram yapacak

Milyonlarca emekli Temmuz ayında çifte bayram yaşayacak. SGK, 31 Temmuz-3 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz arası hesaplarda olması planlanıyor. Emekli vatandaşlar Temmuz ayında aylıklarını zamlı alacak. Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri de 29 Haziran'dan itibaren hesaplarda olacak. Hükümet, emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkanları sunarken, bu yıl 13 milyon emekliye 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesi yapıldı.

ÖDENEKLER ERKEN YATIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurban Bayramı ikramiyeleri için de hazırlıklara başladı. Arife günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Pazartesi gününden itibaren 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci ikramiyesinin yatırılması bekleniyor. Bu tarihe kadar yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek. Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri de 29 Haziran'dan itibaren 3 Temmuz'a kadar, kimlik numaralarına göre tüm hak sahiplerinin hesaplarında olacak.

İŞ GÖREMEZLİK ORANIYLA

Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. Hem eşi veya anne-babasından ölüm aylığı alan kişilerin ise ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Bayram ikramiyesini emekliler gibi maluller de tam olarak alıyor. İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ikramiye yatıyor. Ödemeler sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilenlere 500 lira bayram ikramiyesi ödenecek.



ZAMLI AYLIKLAR NE KADAR OLACAK

EMEKLİLER her yıl Ocak-Temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. İlk 6 aylık enflasyon Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5.09 olacak. Maaş yükseleceği için bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da artacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya çıkacak. Yine 2000 tarihinden önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya yükselecek. En yüksek aylık da ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 590 liraya çıkacak. Emeklilerin gelirlerinde 90 ile 320 liraya yakın artış getirecek.

Hazal ATEŞ