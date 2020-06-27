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Haberler Ekonomi Yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen vatandaşlar için test ücreti belli oldu

Yurt dışına çıkışlarda testi istenen vatandaşlar için ücreti belli oldu

Türk vatandaşlarının, yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından testi istenmesi halinde isteğe bağlı olarak yaptırılacak işlemleri hakkındaki kurallar belli oldu.

Yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen vatandaşlar için test ücreti belli oldu

27.06.2020, 17:36

Edinilen bilgiye göre yurt dışına çıkışlarda gidilecek ülke tarafından PCR testi istenmesi halinde, isteyen kişinin söz konusu testi yaptırması mümkün olacak. Buna göre yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi sebebi ile test yaptırmak isteyen vatandaşlar, uçak bileti ve varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecekler.

PCR testine girecek vatandaşlar için ise yetkili laboratuvar listesi; https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html linkinden paylaşıldı.

Görevli olarak yurt dışına çıkacak olan kamu görevlilerinden ücret alınmazken, testi kendi isteğine bağlı yaptıracak sivil vatandaşlardan test ücreti olarak 110 TL talep edilecek.

Ücret, "Yurt dışına çıkış - PCR Testi" konusu ile 110 TL aşağıdaki hesap bilgileri olan İBAN numarasına yatırılarak makbuz sağlık tesisine teslim edilecek.

Sağlık Tesisi Tarafından İstenecek Belgeler:
1. Varsa görev belgesi ve dilekçesi (ücret alınmaz, dekont istenmez)
2. Yurt dışı uçak bileti,
3. Aşağıda yer alan IBAN numaralı hesaba 110 TL yatırıldığına dair dekont.
Alıcı: Halk Sağlık Genel Müdürlüğü
Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan
TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41 IBAN Nolu Hesabı
Yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından PCR testi istenen vatandaşlara yapılacak test işlemleri hakkında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Web Sitesinden " https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yurt-disi-cikislarinda-test-islemleri.html " adresinden bilgi alınabilecek.

İHA

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