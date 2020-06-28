“Almanya güvenli ülkeler listesine Türkiye’yi almalı”

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm sektörünün geldiğini vurgulayan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Almanya'nın güvenli ülkeler listesine Türkiye'yi alması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin, korona virüs salgını ile mücadelede dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdığını dile getiren Özgener, "Güvenli, sağlıklı sertifika almaya hak kazanan otellerimizde, Almanya başta olmak üzere tüm ülkelerden gelen ziyaretçilerimizin huzurlu, rahat, sağlıklı ve güvenli bir seyahatle gelerek konaklayacaklarına, ülkemizde keyifli zaman geçirip güzel anılar biriktirerek memleketlerine döneceğine inanıyorum. Türkiye ve İzmir'i sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir şekilde keşfetmek için birçok sebep var" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İzmir Adnan Menderes Havalimanı başta olmak üzere bütün turistik havalimanlarında açılacak test merkezleri ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Özgener, "İstanbul, İzmir, Antalya, Dalaman havalimanlarında test merkezleri 1 Temmuz'a kadar, diğer turistik havalimanlarındakiler ise 15 Temmuz tarihine kadar açılacak. Bir yolcu isterse ülkesine dönerken yine test yaptırabilecek" diye konuştu.

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