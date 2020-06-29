Egeli ihracatçılar Çinli e-ticaret devi ile görüştü

Türkiye'de ayakkabı ve saraciye sektöründe Shoedex2020 ile dijital dönüşümü başlatan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), şimdi de e-ticaretle birlikte gıda sektöründe yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı iş birliğinde Ege İhracatçı Birlikleri koordinasyonunda Çin'in en büyük e-ticaret platformu Alibaba Group'a ait Tmall Global'ın İş Geliştirme Direktörü Jennifer Wang ile Çin'de e-ticaret için yeni fırsatlar ve iş birlikleri konuşuldu. ONLİNE düzenlenen konferansa, Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Guangzhou Ticaret Ataşesi Serdar Afşar, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Rahmi Balsarı, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Mutlu, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı birlikleri yönetim kurulu üyeleri ve ihracatçı firmalar katıldı.

ÇAY, LOKUM, KAHVE...

Jennifer Wang Tmall Global'in Alibaba Group'a ait Çin'deki en büyük B2C sınır ötesi e-ticaret platformu olduğunu söyledi. Wang, "Kahve çeşitleri ve ürünleri, bitkisel sütler, mumlar, az şekerli mısır gevrekleri, keçi sütü, chia tohumları ve deve sütüne de çok talep var. Safran, bal, Türk kuru kayısısı, lokum, çikolata, ambalajlama, hediye kutusu, çay, süt, yoğurt, keçi sütü ve deve sütü, dondurma, aromalı çaylar, kahve, bebekler için ceviz yağı, argan yağı, zeytinyağı da ihracatımızda potansiyeli olan ürünler arasında yer alıyor" sözlerine yer verdi.