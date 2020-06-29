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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor

: 'nin ekonomisine güven artıyor

bugün açıklanan ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan 'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor

29.06.2020, 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020,13:05

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 61,7 iken, Haziran ayında %19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından bugün açıklanan verileri değerlendirdi.

BUNU ÇOK DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ

Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." dedi.

Ekonomik güven endeksi haziranda yükseldi Ekonomik güven endeksi haziranda yükseldi Ekonomik güven endeksi haziranda yükseldi Ekonomik güven endeksi haziranda yükseldi

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