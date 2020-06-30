Bankacılıkta ‘Anne kızlık soyadı’ dönemi bitiyor

Bankacılıkta yeni dönem yarından itibaren başlıyor. Bankaların kullandığı bilgi sistemlerinin yönetimi, elektronik bankacılık hizmetlerine ilişkin esasları düzenleyen ve kimlik doğrulamada eski yöntemleri kaldıran yönetmeliğin birinci ayağı 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. Yeni sisteme göre çağrı merkezlerindeki müşteri temsilcileri üzerinden anne kızlık soyadı başta olmak üzere kimlik bilgileri üzerinden doğrulama yapılmayacak. Müşterilere gönderilen SMS ve e-postalar doğrulanmış, teyit edilmiş adreslere gönderilecek. Bankaların teyit etmediği telefonlara, e-postalara hiçbir şekilde mesaj atılmayacak. Müşteriye ekstre gönderimi uygulaması devam edecek.

RAHATLATAN ADIMLAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği" ile tüketicilerin yaşamında birçok önemli değişiklik yaşanacak. Yönetmelik online işlemlerin de önünü açacak. Kimlik paylaşım sistemi üzerinden yapılacak doğrulama ile müşteriler ile finansal kurumların zorunlu olarak yüz yüze yaptığı işlemler elektronik ortama taşınacak. Yarından itibaren kimlik kartı üzerindeki bilgiler kimlik doğrulama sorusu olarak sorulmayacak. Kimlik bilgileri dışında güvenlik riski taşımayan metotlar uygulanırken, özel bilgileri doğrulama sadece sistem üzerinden otomatik yapılacak. Elektronik kimlik kartları ve pin numaraları bankacılık işlemlerinde kullanılabilecek. Tüketiciler mobil işlemlerden, internetten isterlerse kendisine işlem limitleme opsiyonu koyabilecek. Dolandırıcılığın önüne geçmek için tek kullanımlık şifreler konusunda tedbirler artırılıyor. Bankaca doğrulanmayan, teyidi alınmayan hiçbir telefon ve mail adresiyle bilgi paylaşımında bulunulmayacak.



YÜZ YÜZE GELİNMEYECEK

Pandemi döneminde bankalar müşterilerine dijital kanaldan işlem yapmalarını sağlarken, limitleri artırdı. Online işlemlerde büyük bir artış görüldü. Yeni dönem yüzde 70 oranındaki banka hesap sahipliğini de yükseltecek. Sözleşmeler yazılı, uzaktan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilecek. Artık bankalar müşteriyle sözleşme ilişkisi kurarken yüz yüze gelmeden, fiziki belge, ıslak imza kullanmadan teknolojiye uygun yöntemleri kullanabilecek.

Hazal ATEŞ