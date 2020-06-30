Konuta büyük talep 19 günde 1 yılın kredileri aşıldı

Ay başında devreye alınan düşük oranlı kredi kampanyası sayesinde 19 günde 2019'un tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı. Geçen yıl 10,6 milyar lira artan konut kredi bakiyesi, 1-19 Haziran'da 11,5 milyar lira yükseliş kaydetti. Bankaların başlattığı kampanyanın etkisiyle 1-19 Haziran'da kullanılan konut kredisi tutarı, geçen yılın tamamında gerçekleşen rakamın yüzde 8,5 üzerine çıktı. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 19 günde bir yıllık tutardan daha fazla kredi tahsis edilmesinin düşük faizlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Rakamlar, inşaat sektörü ile bankacılık sisteminin birbiriyle ayrılmaz bir parça olduğunu gösteriyor." dedi.