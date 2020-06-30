Metropolis’te hedef 10 bin ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve katkılarıyla devam eden, İzmir Torbalı'da bulunan Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, 30. yılında tarihin sırlarını aydınlatıyor. Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında Temmuz ayında başlayacak kazı çalışmalarında kentin dokusunun, yaşamın temel kaynağı olan su ve su kaynaklarının araştırılmasına devam edilecek. Turizme de açılan Metropolis Antik Kenti, bu yıl yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

ZEYTİNYAĞI ÜRETİLECEK

Son yıllarda yapılan kazı ve araştırmalar sonucunda Metropolis'te sosyal yaşam ve dönemin geçim kaynaklarına dair üretim araçlarının reprodüksiyonlarının yapılması için çalışmalar sürüyor. Antik kentin yakınlarında bulunan üretim araçlarından biri olan zeytinyağı pres taşının, kendi dönemindeki malzeme ve teknikle tekrar yontulması ve kentin temel geçim kaynaklarından biri olan zeytinyağının yaklaşık 2000 yıl önceki teknoloji ile yeniden üretilmesi planlanıyor. Geçtiğimiz kazı sezonunda yapımı tamamlanan ve antik teknoloji bilgileri temel alınarak inşa edilen cam fırının ise, 2020 kazı sezonunda çalıştırılması ve yaklaşık 1500 yıl önce üretilen Metropolis'e özgü cam bardaklar yeniden üretilecek.

Ömer DUR